Ханты-Мансийск, , 20:05 — REGNUM В Югре 181 вахтовика из Белоруссии, работающих на компанию «Интеллект Дриллинг Сервисиз», не пустили в регион. Причина — отсутствие обсерватора для рабочих, который должен был подготовить работодатель, пояснил заместитель губернатора ХМАО Алексей Забозлаев.

Напомним, перед приездом на буровые вахтовики должны пройти двухнедельный карантин. Компания «Интеллект Дриллинг Сервисиз», ранее предупреждённая о противоэпидемических мерах в связи с пандемией коронавируса, не обеспечила места для изоляции сотрудников, и рейс белорусскими вахтовиками был отменён.

Напомним, в ХМАО с начала пандемии на 30 мая зарегистрировано 2 300 заражений SARS-CoV-2. Из них 752 пациентов выздоровели, 18 скончались.

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