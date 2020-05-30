Ханты-Мансийск, , 19:20 — REGNUM В Югре в 2020 году приведут в нормативное состояние более 135 км автомобильных дорог и пяти мостовых переходов. К работам дорожники ХМАО приступили уже в мае, сообщает региональный департамент общественных и внешних связей.

Уже стартовал ремонт пяти мостовых переходов в Советском и Кондинском районах: через реки Лёва и Ручей на автомобильной дороге Устье-Аха — Урай, а также реки Наг, Нюрих и Пурдан на трассе Советский — Зеленоборск.

В Ханты-Мансийске завершается строительство объездной дороги. Здесь предстоит заменить барьерные ограждения, восстановить лестничные сходы, укрепить обочины и откосы.

На автомобильной дороге Сургут — Нижневартовск на 142 — 155км дорожники выполнили фрезерование старого покрытия и укладывают нижний выравнивающий слой асфальтобетонного покрытия. Аналогичные работы ведутся на трассе Сургут-Лянтор.