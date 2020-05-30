Ташкент, , 15:57 — REGNUM Стоимость сельскохозяйственной продукции в Ташкенте планируют уменьшить на 15−20%, сообщили в пресс-службе президента Узбекистана.

Глава республики Шавкат Мирзиёев посетил Сергелийский район узбекистанской столицы и встретился с жителями и руководством района. Глава государства отметил, что снижение цен станет возможным за счет прямого доступа фермеров к рынкам.

Мирзиёев добавил, что для реализации идеи за районами Ташкента планируется закрепить различные регионы. В городе будут устанавливаться специальные малогабаритные лавки, которые закрепят за конкретными производителями в регионах республики.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 мая во время посещения Сергелийского района Ташкента Шавкат Мирзиёев предложил создать микрорайон «Новая жизнь», который будет состоять из 460 новых многоэтажных домов. Жилье построено в Ташкенте за последние три года.

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