Сеул, , 15:45 — REGNUM Банк Jeonbuk Bank предоставит 10 млрд вон (~$8,1 млн) на поддержку малым и средним предприятиям в Южной Корее, пострадавшим от распространения коронавирусной инфекции, сообщает Yonhap News.

Согласно опубликованным данным, 29 мая представители банка подписали бизнес соглашение с представителями Saemangeum Development Corporation и JB Credit.

Известно, что каждая компания сможет получить заем в размере до 220 млн вон (~$179 тыс.) под низкий процент (2,14−2,54%).

Поддержку смогут получить компании, открывшиеся в провинции Чолла-Пукто более трех месяцев назад и продажи которых сократились более чем на 10%, а также компании в промышленных комплексах Кунсана.

Отмечается, что ранее банк Jeonbuk Bank предоставил малым и средним предприятиям провинции поддержку на сумму около 30 млрд вон (~$24,3 млн).