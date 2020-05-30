Тбилиси, , 15:52 — REGNUM Министр экономики Грузии Натия Турнава прокомментировала опубликованные Национальной службой статистики данные о падении экономики в июне. Об этом 30 мая сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

Турнава рассказала, что снижение ВВП в апреле на 16,6% не было неожиданностью. Она отметила, что это стало результатом карантинных ограничений, введенных для предотвращения эпидемии коронавируса. По мнению министра, в следующие месяцы экономические показатели тоже будут удручающими.

«Не буду скрывать, что и май будет очень тяжелым, и июнь, и вообще, в конце года предполагается серьезное падение экономики, так же, как и во всем мире и в Европе», — сказала Тунрава. Она добавила, что у экономики Грузии есть хороший шанс начать расти в 2021 году.

Стоит отметить, что одним из основных секторов экономики Грузии был туризм. Он полностью перестал функционировать из-за распространения коронавируса. Власти с 15 июля планируют открыть границы для иностранных туристов, но эксперты не ожидают большого потока.

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