Тбилиси, , 15:27 — REGNUM Более 90 тыс. самозанятых в Грузии зарегистрировались для получения финансовой помощи. Об этом 30 мая сообщает пресс-служба Агентства по содействию занятости населения.

«По состоянию на 29 мая в системе зарегистрировано более 92-х тысяч самозанятых, из которых компенсация уже зачислена 51 100 лицам на общую сумму 15 375 000 лари (около $5 млн по курсу)», — сообщает пресс-служба ведомства.

Кроме того, для получения соцвыплат зарегистрировались 72 100 человек, потерявших работу, когда началось распространение коронавируса. Им всем было выплачено пособие за апрель.

Напомним, ранее правительство Грузии приняло решение сделать единовременную выплату 300 лари (около $95 по курсу) зарегистрированным самозанятым, чья деятельность отнесена к наиболее пострадавшим из-за распространения коронавируса. Также всем, кто потерял работу в это время, в течение трех месяцев решено было выплачивать по 200 лари (около $63 по курсу).

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