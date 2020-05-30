Кишинёв, , 15:26 — REGNUM В Молдавии в первом квартале текущего года средний валовой ежемесячный доход граждан составил 7633,9 леев (30 900 рублей), что на 10,3% выше, чем в первом квартале 2019 года и на 2,3% ниже, чем в четвертом квартале минувшего года, сообщается 29 мая в пресс-службе Национального статистического бюро.

Самый высокий уровень среднемесячного заработка был зафиксирован в области информации и связи (17 786,3 леев или 72 000 рублей). Сотрудники финансовой и страховой сферы получали в среднем 13 728,5 леев (55 600 рублей), работники сферы производства и поставки электроэнергии, тепла, газа, горячей воды и кондиционирования воздуха получали в среднем 11 820,7 леев (47 900 рублей).

Самый низкий среднемесячный заработок был зафиксирован у работников сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства — 4842,6 леев (19 606 рублей). Немногим больше получали работники сферы общественного питания — 5152,2 леев (20 860 рублей) и работники сферы искусства и отдыха — 5587,4 леев (22 600 рублей).

Среднемесячная заработная плата в бюджетном секторе в первом квартале текущего года составила 7086,0 леев (28 700 рублей), что на 3,6% выше, чем в первом квартале предыдущего года. В реальном секторе экономики средняя заработная плата в первом квартале составила 7834,2 леев (31 700 рублей), что на 12,7% больше, чем в первом квартале 2019 года.

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Напомним, объем денежных переводов в Молдавию в апреле текущего года сократился на 11,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.