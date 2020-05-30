Москва, , 15:12 — REGNUM Бывший тренер московского ЦСКА по физической подготовке Паулино Гранеро продолжит работу в сборной России по футболу. Об этом 30 мая сообщает «Р-Спорт».

Отмечается, что главный тренер национальной команды Станислав Черчесов работой испанского тренера. Гранеро продолжает входить в тренерский штаб сборной России и будет в расположении команды на сборе в сентябре.

Напомним, работал тренером по физической подготовке в ЦСКА с 2010 года. В сборной России он работает с 2015 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 мая Гранеро ушёл из ЦСКА.

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