Афины , , 15:01 — REGNUM В Греции опубликовали список стран, граждане которой смогут посещать страну начиная с 15 июня, сообщает KBS.

Согласно опубликованным данным, в список вошли 29 стран, среди которых 16 стран ЕС, включая Германию, Австрию, Польшу, Чехию, и 13 других стран, среди которых Южная Корея, Япония, Австралия, Китай, Новая Зеландия и Израиль.

Италия, Испания, Великобритания и Франция не вошли в данный список из-за нестабильной эпидемиологической ситуации.

Известно, что страны, вошедшие в список, были отобраны по рекомендациям Европейского агентства по безопасности полётов (EASA) и данным об эпидемиологической ситуации в каждой стране.

Зарубежных туристов будут принимать два аэропорта страны, расположенных в Салониках и Афинах. По прибытию все пассажиры пройдут проверку на коронавирус.

Отмечается, что власти страны рассматривают возможность расширения данного списка с 1 июля.