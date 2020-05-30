Тбилиси, , 14:08 — REGNUM Опрос среди представителей бизнеса Грузии об основных проблемах, возникших после распространения коронавируса, провела консалтинговая компания PwC Georgia. Результаты исследования были опубликованы 29 мая.

Чаще всего респонденты жаловались на снижение спроса. На эту проблему указали 65% опрошенных. 59% самозанятых сообщили, что им прошлось временно остановить свою деятельность. 63% рассказали, что их доходы упали ниже 50%.

Из опрошенных только 44% заявили, что не стали сокращать своих работников с марта по апрель.79% рассказали, что обратились к банкам за кредитами.

В исследовании также сообщается, что респонденты в Тбилиси в целом отвечали более пессимистично, чем в регионах.

Опрос проводился с 16 по 27 апреля. Было опрошено 1938 представителей бизнеса. Из них 46% представляли микропредприятия, а 26% — малый бизнес.

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