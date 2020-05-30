Ташкент, , 13:52 — REGNUM Инвестиции в размере $250 млн планирует вложить Алмалыкский горно-металлургический комбинат в проект расширения производства цветных и драгоценных металлов в Узбекистане. Это следует из соответствующего постановления президента республики, опубликованного в базе данных законодательства страны.

На первом этапе проекта в 2020—2024 годах планируется выполнить горно-капитальные и геологоразведочные работы, а также построить медно-обогатительную фабрику мощностью переработки 60 млн тонн руды.

На втором этапе в 2022—2028 годах планируется построить объекты металлургического комплекса мощностью производства до 290 тыс. тонн катодной меди, 38 тонн золота и 203 тонн серебра.

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