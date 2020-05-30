Москва, , 13:49 — REGNUM В России на борьбу с коронавирусом будет потрачено из бюджетов всех уровней порядка 500 млрд рублей, заявил 30 мая министр здравоохранения Михаил Мурашко.

По его словам, правительство РФ не приостановило ни одного национального проекта по объемам финансирования, это ключевой элемент развития на предстоящие этапы.

«Потому что на борьбу с коронавирусной инфекцией в общей сложности из всех бюджетов мы планируем, что будет потрачено где-то порядка 500 млрд рублей», — сказал он на видеоконференции «Особенности помощи онкологическим больным в условиях коронавирусной инфекции COVID-19».

Он добавил, что эта сумма сопоставима со всей программой модернизации первичной медико-санитарной помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в России выявили 8952 случая заражения коронавирусом. В Москве обнаружили 2367 человек, Московской области — 735, Санкт-Петербурге — 365, Нижегородской области — 289, Свердловской области — 261. Общее число обнаруженных случаев достигло 396 575. За минувшие сутки скончался 181 пациент, общее число жертв COVID-19 достигло 4555.

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