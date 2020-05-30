Тбилиси, , 13:36 — REGNUM Аграрный рынок Навтлуги в Тбилиси возобновил работу после простоя в течение двух месяцев. Об этом 30 мая сообщает Национальное агентство продовольствия Грузии.

В ведомстве отметили, что Навтлуги является одним из старейших рынков грузинской, что затруднило его приведение в соответствие нормам, принятым для профилактики распространения коронавируса. На рынке провели масштабные работы.

Сообщается, что были поставлены новые прилавки, проведена тщательная уборка, организован вывоз отходов. Ремонтные работы контролировали специалисты Национального агентства продовольствия и чиновники районной администрации.

Напомним, в Грузии разрешили открыться аграрным рынкам с 27 апреля. Но для этого они должны соответствовать новым требованиям безопасности. С 1 июня разрешено открыться всем видам рынков.