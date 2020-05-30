Сеул, , 13:26 — REGNUM Южнокорейская компания Doosan Corporation временно приостановит работу завода по производству промышленного транспорта (подразделение Doosan Industrial Vehicle), расположенного в Инчхоне. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей компании.

По их словам, завод будет закрыт с 1 по 3 июня, а также 5, 11−12, 15−16 июня.

Известно, что временно закрытие завода связано с распространением коронавирусной инфекции.

Отмечается, что заводы подразделений Doosan Mottrol и Doosan Electric продолжат работу в штатном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Южной Корее выявили 39 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 11 441.