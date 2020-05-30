Москва, , 12:41 — REGNUM СССР стал великой державой благодаря индустриализации, а не из-за продажи углеводородного сырья. Об этом 30 мая заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, комментируя слова вице-премьера Юрия Борисова о том, что России необходимо начать слезать с «нефтяной иглы».

«Борисов прав. СССР стал великой державой благодаря индустриализации, а не за счёт монетаризма и продажи углеводородного сырья», — написал Рогозин в своем Twitter.

Глава Роскосмоса добавил, что необходимо инвестировать в спрос на продукцию национальной промышленности, обеспечить высокотехнологичную индустрию «длинными деньгами».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Борисов в ходе «Иннопром онлайн» заявил, что Россия должна перейти на дефицитный бюджет и снизить зависимость от нефтяных цен.

По его словам, российский бизнес готов развиваться быстрее. Темпы роста 1−2% — не повод для гордости, нужно выходить на траекторию 5−6%. При этом нельзя постоянно зависеть от цен на нефть.

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