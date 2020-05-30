Москва, , 12:40 — REGNUM Законопроект о сниженных тарифах на страховые взносы для участников свободной экономической зоны (СЭЗ) в Крыму и Севастополе правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 30 мая.

Поправками в Налоговый кодекс предлагается для организаций и индивидуальных предпринимателей, получивших статус участника СЭЗ после 1 января 2018 г., установить с 1 января 2020 г. пониженные тарифы страховых взносов в совокупном размере 7,6% с учетом некоторых особенностей.

Так, участники СЭЗ, получившие такой статус начиная с 1 января 2018 г., будут применять пониженные тарифы страховых взносов с 1 января 2020 г., а участники СЭЗ, получившие такой статус начиная с 1 января 2020 г., — с месяца, следующего за месяцем, в котором ими был получен такой статус, без ограничения 10-летним периодом с момента получения ими статуса участника СЭЗ, но до момента, когда объем полученной льготы по страховым взносам, выражаемый в разнице между суммами страховых взносов, определенными исходя из общеустановленных и пониженных тарифов страховых взносов, превысит объем капитальных вложений, осуществленных плательщиком в рамках реализации инвестиционного проекта, скорректированный на повышающий коэффициент.

Повышающие коэффициенты предлагается установить постановлением правительства в зависимости от вида экономической деятельности, исходя из приоритета развития определенных отраслей экономики Республики Крым и города федерального значения Севастополя.

При этом пониженные тарифы страховых взносов будут применяться участниками СЭЗ в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу физических лиц, занятых в реализации инвестиционного проекта в СЭЗ, информация о котором содержится в инвестиционной декларации.

Кроме того, законопроектом уточняется периодичность представления органами управления СЭЗ в налоговые органы утверждаемых участниками СЭЗ перечней рабочих мест физических лиц, занятых в реализации инвестиционного проекта в свободной экономической зоне.