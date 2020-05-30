Тбилиси, , 11:36 — REGNUM После прихода к власти партии «Грузинская мечта» в 2012 году уровень бедности в Грузии снизился в два раза. Такое заявление 29 мая сделал премьер-министр Грузии Георгий Гахария в парламенте.

Он сообщил, что по последним статистическим данным, в стране за чертой бедности находятся 19,5% жителей Грузии, что гораздо меньше, чем это было несколько лет назад.

«В 2012 году в Грузии был зафиксирована бедность в более чем 30%, сегодня бедность 19,5%. По данным Всемирного банка, крайняя бедность в Грузии сократилась в два раза», — сказал Гахария.

Напомним, ранее о 19,5% бедных жителей Грузии сообщила Национальная статистическая служба. Это были результаты исследований данных на конец 2019 года.

Стоит отметить, что Гахарию в парламент вызвала партия «Единое национальное движение», которая была у власти в Грузии до 2012 года. Члены оппозиционной партии обвиняют власти в том, что те допустили слишком высокий уровень бедности среди населения.

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