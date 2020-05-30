Село Ворсино, Калужская область, , 11:34 — REGNUM В калужском индустриальном парке «Ворсино» открылось предприятие по выпуску санитарно-гигиенических изделий ООО «Архбум Тиссью Групп». Это дочерняя компания АО «Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат» — крупнейшего в стране производителя тарного картона, упаковки, целлюлозы и ученических тетрадей. Его акционером является австрийско-германская группа Pulp Mill Holding. Объем инвестиций в калужский проект в целом оценивается в 11,5 млрд рублей, вложено более 9,7 млрд рублей. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

На заводе по выпуску санитарно-гигиенических изделий ООО «Архбум Тиссью Групп» Admoblkaluga.ru

Мощность производства — 70 тысяч тонн санитарно-гигиенических изделий в год. В качестве сырья используют целлюлозу без применения красителей и ароматизаторов. Сбыт осуществляется на внутреннем рынке под брендом Soffione, также поставляется в страны СНГ и Европы. На заводе трудятся 405 человек, а с открытием новых линий численность работающих увеличится до 700.

Врио губернатору области Владиславу Шапше, который 29 мая посетил предприятие, рассказали и о других перспективных проектах, которые инвестор намерен реализовать на индустриальных площадках региона. Комментируя перспективы совместной работы, Владислав Шапша подчеркнул, что область окажет необходимые условия для успешной реализации намеченных планов. По его словам, это важно, прежде всего, с точки зрения открытия новых рабочих мест и увеличения доходов в бюджет региона.

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