Самара, , 11:03 — REGNUM Рестораны и кафе могут быть открыты к концу июня в Самарской области. Такое предположение выказал первый вице-губернатор — председатель правительства региона Виктор Кудряшов в прямом эфире в социальной сети «ВКонтакте».

По его словам, возобновить работу заведения общепита смогут после улучшения эпидемиологической обстановки в области и после представления главного санитарного врача региона. При этом будут учитывать три параметра: коэффициент распространения вируса, количество свободных коек в больницах, в которых лечат пациентов инфицированных коронавирусом и количество проводимых тестов на эту инфекцию.

Виктор Кудряшов предположил, что летние кафе могут открыться через недели две, либо к концу июня. Более точно спрогнозировать нельзя, поскольку все будет зависеть от этих трех показателей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что на 29 мая в Самарской области коэффициент распространения вируса составляет 1, но он является не стабильным. Количество свободных коек для зараженных этой инфекцией составляет 49,5%, норматив составляет 50%. Показатель же тестирования людей превышает установленную норму и составляет 133,7 на 100 тысяч населения в сутки (норматив — не меньше 70 на 100 тысяч населения в сутки).

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