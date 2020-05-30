Сеул, , 10:39 — REGNUM Пандемия коронавируса нанесла «удар» по спортивной индустрии Южной Кореи. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства культуры, спорта и туризма страны.

Согласно результатам опроса, проведенного в апреле текущего среди 3000 представителей компаний, работающих в спортивной индустрии, в марте спад продаж зафиксировали 84,4% компаний, предоставляющих спортивные услуги, 61,4% — компаний по аренде спортивных объектов, 51% — компаний по продаже спортивного инвентаря.

В министерстве отмечают, что снижение финансовых показателей компаний во многом связано с введением режима социального дистанцирования. В связи с этим правительство страны приняло решение дополнительно выделить 20 млрд вон (~$16,2 млн) на поддержку данной отрасли.