Самара, , 10:22 — REGNUM Десять детских садов планируют построить в текущем году в Самарской области. Об этом 29 мая сообщил глава региона Дмитрий Азаров на своей странице в социальной сети.

По его словам, в 2020 году в области планируют модернизировать 78 детских и 15 взрослых поликлиник. Помимо этого в планах строительство двух школ и трех крупных спортивных объектов.

Кроме этого, отметил он, будут приведены в порядок девять домов культуры и отремонтированы 243 км дорог.

Отмечается, что данная работа будет идти в рамках соответствующих национальных проектов, которые будут реализовываться не смотря на непростую ситуацию.

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