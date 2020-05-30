Самара, , 10:19 — REGNUM Четыре млрд рублей планируют направить на устранение последствий пандемии коронавируса в Самарской области. Об этом 29 мая сообщает пресс-служба областного правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, в ближайшее время в областном парламенте рассмотрят инициативы главы региона по поддержке граждан. Ожидается, что средства бюджета в основном будут направлять на переселения граждан из аварийного жилья, на временное трудоустройство граждан, которые находятся под угрозой увольнения и на поддержку семей с детьми.

Кроме этого, предполагается направить средства на обеспечение питанием и выплат работникам учреждений социального обслуживания, которые работают в режиме обсерватора или карантина.

Отмечается, что всего в областном бюджете планируют учесть изменения, направленные на устранение последствий пандемии и поддержку граждан на сумму свыше четырех млрд рублей.

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