Тбилиси, , 09:40 — REGNUM В Грузии на конец 2019 года было почти 20% бедного населения. Статистический отчет об уровне жизни грузинских граждан 29 мая опубликовала Национальная статистическая служба (Грузстат).

В общей сложности, по данным службы статистики, в прошлом году в стране 19,5% находились за чертой бедности. Из них среди сельского населения бедными было 23,7%, а среди городских жителей — 16,4%.

По данным Грузстата, по сравнению с 2018 годом, число бедных в стране снизилось. Тогда их было 20,1%.

Стоит отметить, что экономическое положение в Грузии сильно ухудшилось на фоне пандемии коронавируса. В рамках социальной помощи правительство начало выплачивать пособия потерявшим работу во время экономического кризиса, а также другим группам населения, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

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