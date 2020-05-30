Сеул, , 09:33 — REGNUM Спустя восемнадцать недель спада в Южной Корее зафиксировали рост цен на топливо. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на сервис Opinet Корейской национальной нефтяной компании.

Согласно публикованным данным, за неделю стоимость бензина в стране увеличилась на 9,8 вон (~$0,008), до 1258,6 вон (~$1,02) за литр.

Отмечается, что самые низкие цены на бензин были зафиксированы в Тэгу, где литр топлива стоит 1220,3 вон (~$0,99), а самые высокие — в Сеуле (1357,3 вон, ~$1,1).

Стоимость дизельного топлива также увеличилась на 8,6 вон (~$0,007), до 1068,6 вон (~$0,87).

Эксперты полагают, что в ближайшее время цены на бензин продолжат расти в связи с повышением цен на нефть.