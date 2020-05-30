Самара, , 09:26 — REGNUM Доходы бюджета Самарской области из-за пандемии коронавируса сократились на 23−25 млрд рублей. Об этом 29 мая сообщает пресс-служба областного правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, экономика региона несет ощутимые потери.

По словам председателя комитета по бюджету областной думы Габибуллы Хасаева, по самым скоромным подсчетам доходы сократились на 23−25 млрд рублей, что составляет пятую часть доходов бюджета региона. При этом за несколько прошедших лет область значительно сократила долговую нагрузку.

По словам губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, если бы регион продолжал необоснованно заимствовать средства, то сейчас бы ситуация была бы на грани коллапса. Поэтому несмотря на выплату госдолга, регион сохранил все социальные обязательства, помимо этого вводит новые меры поддержки.

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