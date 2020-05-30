Москва, , 09:06 — REGNUM Германия может не сомневаться в надежности поставок российского газа. Об этом 30 мая заявил бывший федеральный канцлер ФРГ Герхард Шрёдер в интервью ТАСС.

«Никогда у нас не было причин сомневаться в готовности и пунктуальности российских, раньше советских, поставок», — сказал Шрёдер. Он напомнил, что сотрудничество между СССР и Западной Германией сохранялось даже во время холодной войны.

Бывший канцлер оценил также перспективы реализации «Северного потока — 2». По его словам, правительство Германии поддерживало сотрудничество и положительно его оценивало.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 мая полностью приостановился транзит российского газа в Германию через территорию Польши. Ранее Варшава отказалась продлить долгосрочный договор о поставках газа.

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