Париж, , 08:35 — REGNUM Валовый внутренний продукт (ВВП) Франции упал на рекордные 5,3% в первом квартале 2020 года, сообщает Le Figaro.

Менее выраженный, чем предполагалось ранее, но все же рекорд: падение ВВП достигло 5,3% в первом квартале, ознаменованном началом введения карантина для борьбы с эпидемией COVID-19.

Национальный институт статистики и экономических исследований INSEE, который в конце апреля оценил падение валового внутреннего продукта Франции в первом квартале 2020 года в 5,8%, пересмотрел степень спада во французской экономике.

По данным INSEE, расходы домохозяйств явно испытали «беспрецедентное падение», сократившись на 5,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно национальному институту статистики и экономических исследований INSEE, ВВП Франции должен упасть «примерно на 20%» во втором квартале и более чем на 8% в течение всего 2020 года.

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