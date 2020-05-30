Пекин, , 08:07 — REGNUM Логистический спрос в Китае значительно вырос в апреле по мере наращивания экономической активности после улучшения эпидемиологической ситуации с коронавирусом в стране, сообщает 30 мая агентство Синьхуа.

Общий объем общественной логистики в период с января по апрель в Китае упал на 4,2% в годовом исчислении до 75,3 трлн юаней (около $10,56 трлн), сообщили в Китайской федерации логистики и закупок (CFLP). Падение заметно сократилось с 7,3% обрушения за первый квартал года.

За первый четыре месяца общие логистические затраты в Китае составили 3,9 трлн юаней, что на 88% ниже, чем годом ранее. Индекс логистической активности в Китае составил 53,6% в апреле, что на 2,1 процентных пункта выше, чем в марте, сообщили в CFLP. Все показатели выше 50% означают повышение активности, а все что ниже — наоборот, снижение.