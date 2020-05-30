Тулун, Иркутская область, , 07:34 — REGNUM После высказанного российским президентом Владимиром Путиным недовольства темпами восстановительных работ в городе Тулуне, в Иркутскую область с рабочим визитом прибыл заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. Вместе с временным главой Приангарья Игорем Кобзевым они посетили ряд строительных объектов.

Исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев и заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин посетили ряд строительных объектов в Тулуне Правительство Иркутской области

«Мы сегодня прошли вдоль всей улицы. Считаю, что темп работ необходимо усилить», — подчеркнул Марат Хуснуллин. По его словам, одним из главных объектов в Тулуне должна стать улица Ленина. Здесь планируется организовать современное общественное пространство, куда горожане смогут приходить, отдыхать, общаться.

На центральной улице Тулуна реализуется сразу несколько проектов, после чего она должна серьезно преобразиться, сказано в официальном сообщении иркутского правительства.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось с 26 июня 2019 г. После продолжительных дождей реки вышли из берегов и подтопили более 100 населённых пунктов. Наиболее пострадали Тулун, Нижнеудинск, и близлежащие населённые пункты. Президент России Владимир Путин трижды побывал в Приангарье, лично решал проблемы пострадавших.

В ходе недавнего совещания, посвещенного повадкам и пожаром в регионах России, глава государства высказал недовольство темпами восстановительных работ в Иркутской области. Накануне, 29 мая, Тулун посетил зампред правительства России Марат Хуснуллин.

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