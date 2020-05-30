Салехард, , 06:41 — REGNUM На Ямале с начала 2020 года на конец апреля цены и тарифы на потребительские товары и услуги увеличились в среднем на 1,4%. В целом по России произошёл рост на 2,1%, сообщает Тюменьстат.

Продовольственные товары подорожали за указанный период в ЯНАО на 3,6%, на промышленные товары — на 0,8%, тарифы на услуги населению снизились на 0,4%.

Среди продовольствия наибольшее повышение цен произошло на овощи и фрукты — на 14,9%, сахар-песок — на 10,7%, крупу и бобовые — на 9,1%, яйца — на 7,5%, макаронные изделия — на 6,4%, масло сливочное — на 4%. Алкогольные напитки увеличились в цене незначительно — менее 1%, табачные изделия — на 1,8%.

Медикаменты на Ямале за указанный период стали дороже на 2,9%, мебель — на 1,9%, строительные материалы — на 1,1%. Среди услуг увеличение тарифов наблюдалось на связь — на 6,8%, ветеринарные — на 1,9%, медицинские — на 1%.

К апрелю отмечено снижение тарифов на услуги физической культуры и спорта — на 15,1%, а также страхования — на 3,3%.

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