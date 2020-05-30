Ханты-Мансийск, , 06:11 — REGNUM В Югре с начала 2020 года и на конец апреля цены и тарифы на потребительские товары и услуги увеличились в среднем на 1,8%. Тогда как по России — на 2,1%, сообщает Тюменьстат.

Продовольствие подорожало на 3,8%, промышленные товары — на 1,2% (1,2%), услуги — на 0,5%.

Рост цен заметен на сахар песок — на 21,8%, овощи — 18,8%, крупу и бобовые — на 13,4%, макаронные изделия — на 9,8%, сыр — на 4,1%, колбасы и мясо птицы — на 2,3%, масло сливочное — на 2,1%. Подешевело лишь подсолнечное масло — на 1,8%.

Алкогольные напитки стал дороже на 1,8%, табачные изделия — на 3,7%.

Наибольшее повышение цен произошло на медикаменты — на 5,1%, моющие и чистящие средства — на 3,6%. Цены на автомобильный бензин стали ниже на 1,8%. Среди услуг заметно подорожала связь — на 3,5%. Отмечено снижение тарифов на санаторно-оздоровительные услуги — 3,5%.