Тюмень, , 05:24 — REGNUM В Тюменской области с начала года на конец апреля 2020 года цены и тарифы на потребительские товары и услуги увеличились в среднем на 2,1%. Аналогичное повышение цен произошло и по России — на 2,1%, сообщает Тюменьстат.

Цены на продовольствие подскочили на 3,2% (4,0%), на промышленные товары — почти на 1%, на услуги населению — на 1,5%.

По сравнению с декабрем 2019 года более всего подорожание отразилось на сахаре-песке — на 19,1%, овощах — на 18,4%, крупах — на 8%, подсолнечном масле — на 4,8%, макаронных изделиях — на 3%, яйцах — на 2,9%, сыре — на 2,4%. Цены на алкоголь выросли на 1,8%. Подешевело лишь сливочное масло на 1,8%.

Среди непродовольственных товаров медикаменты стали дороже на 6,2%, моющие средства — на 1,6%, мебель — на 1,5%, ткани и электротовары — на 1%, табачные изделия — на 3,6%. Снижение цен произошло лишь на телерадиотовары — на 1,4%. Стоимость бензина уменьшилась на 1%.

Что касается услуг, то подорожали услуги ветклиник — на 5,8%, юристов — на 5,6%, связи — на 5,1%, в сфере автомобильного транспорта — на 3,7%, страхования — на 2,5%, образования — на 1,6%.