Ухань, Китай, , 05:06 — REGNUM Центральная китайская провинция Хубэй, наиболее остальных пострадавши от эпидемии нового коронавируса, представила 30 мер наращивания потребления и обеспечения экономического роста, сообщает 30 мая агентство Синьхуа.

В 2019 году общий объем розничных продаж потребительских товаров в Хубэе превысил 2 трлн юаней (около $280 млрд), однако вспышка нового коронавируса взяла «высокую плату» с потребления провинции. Особенно это коснулось отелей, заведений общепита, туризма и автомобильных продаж, сообщили представители провинциальной штаб-квартиры по борьбе с COVID-19.

В число мер входят также проведение шопинг-фестиваля в июне, ускоренное одобрение и выдача жилищной ипотеки, оптимизация и изменение летнего плана работы и отдыха, а также целый ряд прочих политик, которые могут стимулировать потребление.

Кроме того, власти намерены выдавать субсидии покупателем электромобилей, а также увеличить объемы строительства новых базовых станицей связи пятого поколения. Турагентства также получат финансовую помощь от правительства.