Нью-Йорк, США, , 04:27 — REGNUM В американском Нью-Йорке могут начать снимать с 8 июня карантинные ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса нового типа, заявил губернатор штата Эндрю Куомо на пресс-конференции.

По его словам, город готовится вступить в первую фазу снятия карантинных ограничений и вернуться к нормальной экономической активности. Для Нью-Йорка предусмотрены четыре этапа отмены ограничений. Первыми к работе приступят строительные, сельскохозяйственные, производственные предприятия. Также начнут работать лесничества, будет разрешена охота и рыбная ловля.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 мая в штате Нью-Йорк умерли 96 от осложнений COVID-19. Всего на территории штата от эпидемии коронавируса нового типа скончался 23 391 человек.

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