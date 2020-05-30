Пекин, , 03:59 — REGNUM Новый регулярный продуктовый грузовой авимаршрут был запущен между центральным китайский городом Чжэнчжоу, американским Лос-Анджелесом и мексиканским Мехико, сообщает 29 мая агентство Синьхуа.

Рейс со свежей черешней из Лос-Анджелеса, прибыл в Международный аэропорт «Синьчжэн» города Чжэнчжоу, столицы провинции Хэнань в 20:00 по местному времени. Груз был доставлен самолетом Boeing 747. Рейс, как планируется, будет летать три раза в неделю. В основном он будет перевозить замороженные продукты, включая морепродукты, фрукты и говядину из США, Канады и Мексики.

Международный аэропорт «Синьчжэн» города Чжэнчжоу является одним из пяти ориентированных на грузовые перевозки аэропортов Китая. Он специализируется также на перевозке воздушной почты. Он вошел в первую группу проектов национальных логистических хабов Китая 2019 года. В прошлом году он обеспечил годовой оборот 522 тыс. тонн грузов и почты.