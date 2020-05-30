Нинбо, Китай, , 03:51 — REGNUM Китайский индекс контейнерных перевозок Нинбо (NCFI), являющийся флюгером самого загруженного грузового порта страны на рынке контейнерных грузоперевозок, составил 720 пунктов, сообщает 29 мая агентство Синьхуа.

Данный показатель оказался на 4,2% выше, чем неделей ранее. Индекс NCFI публикуется еженедельно Транспортной биржей Нинбо, расположенной в порту Нинбо-Чжоушань в провинции Чжэцзяна на востоке Китая.

Индекс рассчитывает и регистрирует ставки контейнерного фрахта по 21 маршруту, отправляющемуся из порта Нинбо-Чжоушань, включая составной индекс и 21 субиндектсов по отдельным маршрутам. Индекс впервые был опубликован в 2013 году и с тех пор публикуется каждую пятницу за исключением китайских праздников.