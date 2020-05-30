Пекин, , 02:50 — REGNUM Строительство западной секции главной конструкции железнодорожного вокзала «Сюнань» закончено в Пекине, сообщили 29 мая в компании China Railway.

Это знаменует важный этап в строительстве междугороднего железнодорожного пути, который соединит Пекин и Новый район «Сюанань» в провинции Хэбэй на севере Китая. Общая площадь строение составил 475 тыс. кв. метров. Станция станет крупнейшей среди пяти вокзалов вдоль железнодорожного пути длиной 92,4 км.

Проект железнодорожного вокзала рассчитан на то, чтобы превратить «Сюнань» в ключевой транспортный хаб, хорошо связанный с центральными, южными, юго-западными, северо-западными и северо-восточными районами Китая.

План развития нового района был опубликован еще в 2018 году. Китайское правительство охарактеризовало новый район как «имеющий национальную значимость» следом за Специальной экономической зоной Шэньчжэня и Шанхайским районом «Пудун».

Зона расположена в 100 км к юго-западу от Пекина и известно в Китае как «город будущего». Она была разработана как зона инноваций, цифровой город и зона, дружелюбная для развития бизнеса. К середине века «Сюнань» должна стать важнейшей частью городского кластера мирового класса Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй.