Рига, , 01:13 — REGNUM Согласно данным Центрального статистического управления (ЦСУ) Латвии ВВП в первом квартале сократился на 2,9% по сравнению с IV кварталом 2019 года, пишет портал nra.lv.

Если сравнивать первые кварталы 2020 и 2019 года падение составило 1,5%. На 1,7% выросло ВВП в сельском и лесном хозяйствах, а также рыбной отрасли. Падение зафиксировано в 11 из 22 обрабатывающих отраслях, в целом минус 1,2%. На 4,6% наблюдалось падение в сфере финансов и страховании.

ЦСУ указывает, что сборы НДС, а также акцизов и таможенных пошлин снизились на 10%.

На 4,5% по сравнению с I кварталом 2019 снизились расходы домашних хозяйств. Пр этом траты домашних хозяйств на покупку продуктов составляют 64% всех расходов. Расходы бюджета на правительство выросли на 3,2%.

С 13 марта по 12 мая решением правительства из-за пандемии COVID-19 в ЛР введен режим Чрезвычайной Ситуации. 7 мая режим ЧС в Латвии продлён до 9 июня с рядом смягчений. Эти меры негативно сказались на экономическом положении в стране. Планируется, что режим ЧС будет отменён 9 июня.