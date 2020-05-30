Тегеран, , 08:35 — REGNUM 29 мая утром иранский танкер Faxon, перевозивший топливо из Исламской Республики, пришвартовался в порту Венесуэлы. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Согласно сообщению сайта Marine Traffic, который отслеживает движение танкеров в международных водах, танкер Faxon вошел в специальную экономическую зону Венесуэлы вслед за тремя другими иранскими танкерами.

Иран направил в Венесуэлу пять танкеров, груженных 1,53 миллионами баррелей бензина и алкилата, чтобы помочь ускорить запуск нефтеперерабатывающих заводов в латиноамериканском государстве в условиях топливного кризиса.

Три судна «Фортуна», «Форест» и «Петуния» уже прибыли в Венесуэлу, сопровождаемые вооруженными силами этой страны. Четвертый танкер «Фэксон» причалил в порту Венесуэлы, в то время как последнее судно «Клавель» пока находится на пути в страну, пересекая Атлантический океан.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро в своем послании назвал отправку иранского топлива в его страну знаком солидарности Тегерана с Каракасом.