Киев, , 23:43 — REGNUM Власти Украины завершили переговоры с Международным валютным фондом и в скором времени будет подписано соглашение о выделении нового транша «финансовой помощи». Об этом сегодня, 29 мая, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По словам Шмыгаля, переговоры с МВФ завершены и в скором времени будет подписан договор, а также получен первый транш. Что касается условий получение кредитной линии, то про них Шмыгаль высказался обтекаемо: условия меморандума с МВФ «абсолютно совпадают с теми направлениями реформ, которые происходят в стране».

«Там прописаны необходимые структурные маяки, которые Украина должна выполнять с МВФ или без МВФ», — сказал он.

Напомним, что партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» требует от властей Украины публично отчитатья перед Радой о параметрах меморандума с МВФ и раскрыть все обязательства, что берет на себя Киев. По данным ОПЗЖ, в обмен на получение кредита от МВФ Киев обязуется продолжить «оптимизацию» медицины, сокращение школ, введение платы за ранее бесплатные медицинские услуги.