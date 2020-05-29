Бишкек, , 22:18 — REGNUM За годы реализации программы финансирования сельского хозяйства аграриям и фермерам в Киргизии выдано около 90 тысяч кредитов на общую сумму более 34,5 млрд сомов (33,2 млрд рублей). Об этом на брифинге заявил министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР Эркинбек Чодуев, передает «Кабар».

По его словам, в рамках восьмой фазы госпроекта по финансированию сельского хозяйства республики местные сельхозпроизводители уже получили свыше 5 тысяч кредитных займов на 2,4 млрд сомов (2,3 млрд рублей).

Высокопоставленный чиновник отметил, что в 2020 году киргизстанские аграрии приобрели возможность получать государственные дотации, позволяющие им приобретать семена на 30% ниже рыночной цены.