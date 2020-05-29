Ашхабад, , 22:17 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов ознакомился с проектами объектов для проведения досуга в районе Гуртлынского озера, расположенного на северной окраине туркменской столицы. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Туркменский лидер распорядился построить на берегу озера крупные развлекательные комплексы и водные аттракционы, чайхану и кафетерии, торговые точки по продаже прохладительных напитков и мороженого.

«Туркмения обладает всем спектром возможностей и ресурсов для диверсификации курортной и лечебно-профилактической инфраструктуры. Поэтому зона отдыха, которая будет создана на берегу Гуртлынского озера, должна стать одной из популярных в досуговой индустрии», — подчеркнул он.

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