Тюмень, 29 мая 2020, 21:58 — REGNUM Бюджет Тюменской области в связи с введёнными в регионе мерами поддержки для малого и среднего бизнеса недополучит три миллиарда выпадающих доходов. Об этом заявил глава региона Александр Моор 29 мая на онлайн-форуме «День предпринимателя-2020. Антихрупкость».
Форум прошёл в формате телемоста «Тюмень-Сколково». В нём приняли участие эксперты, представители власти и бизнеса.
Губернатор Тюменской области сообщил, что предприятия малого и среднего бизнеса региона, пострадавшие от пандемии коронавируса, на 2020 год освобождены от регионального транспортного налога и налога на имущество компаний.
Глава тюменской области констатировал, что нужно быть готовым к тому, что некоторые предприятия уйдут с рынка.