Лондон, , 21:17 — REGNUM Нефтяной рынок вышел из «красной зоны» и снова растет, во второй половине торгов 29 мая Brent преодолела отметку 36 и приближается к 37 за баррель.

К настоящему моменту августовские фьючерсы Brent выросли в цене на 66 центов (1,83%), до $36,69 за баррель. При этом ранее марка опустилась до минимума сессии в $34,83 за баррель.

Июльские фьючерсы WTI поднялись в цене на 51 цент (1,51%), до $34,22 за баррель. Минимум марки составил $32,36 за баррель.

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