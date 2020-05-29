Нью-Дели, , 21:09 — REGNUM Согласно правительственному отчету, экономика Индии выросла на 3,1% в первом квартале 2020 года, почти вдвое меньше, чем за первые три месяца прошлого года, 29 мая сообщает агентство Reuters.

Обрабатывающая промышленность Индии сократилась на 1,4% в марте. В то же время объем производства в сельском хозяйстве вырос на 5,9%.

Министерство статистики Индии оценило рост за финансовый год, закончившийся 31 марта, в 4,2%. Это самый низкий уровень за десять лет.

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