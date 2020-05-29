Москва, , 20:36 — REGNUM Запланированное на 15 июня открытие летних веранд столичных ресторанов и кафе помогло бы предпринимателям сохранить свой бизнес и рабочие места, считает член генерального совета «Партии Роста», бизнесмен, президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров. Об этом он заявил ИА REGNUM 29 мая, комментируя постепенное снятие ограничений для предприятий Москвы.

«Рестораны и кафе закрыли одними из первых, но открываться, скорее всего, будем одними из последних. Мы очень надеялись, что с 15 июня разрешат работать летним верандам, но пока никаких распоряжений на это счет мы не получали», — отметил Игорь Бухаров.

29 мая власти Москвы сообщили, что предприятия общественного питания в столице могут возобновить свою работу в рамках следующего этапа смягчения ограничительных мер, введенных на фоне распространения коронавирусной инфекции в стране.

С 1 июня власти города приступят ко второму этапу смягчения введенных из-за пандемии ограничений. Москвичи смогут выходить на прогулки три раза в неделю, а также заниматься спортом на свежем воздухе. При этом обязательно соблюдение масочного и перчаточного режима. Также в столице с 1 июня возобновится непродовольственная торговля и работа части предприятий бытового обслуживания.

По словам Игоря Бухарова, отрасль сегодня находится в тяжелом положении. За время простоя многие торговые цепочки оказались разорваны, компании-поставщики меняют условия, неохотно идут на предоставление отсрочек по платежам, многим предприятиям не удалось решить вопрос со снижением аренды, и они вынуждены были закрыться.

«Больше 30% заведений не смогут открыться, если ограничительные меры продлят до конца июня. У нас просто закончатся все резервы», — подчеркнул Бухаров.

По его словам, владельцы малого и среднего бизнеса еще могут рассчитывать на меры госсподдержки, а сетевые компании, неподходящие под это определение и не попавшие в список системообразующих предприятий, остались без помощи.

Он добавил, что залы ресторанов оснащены современной вентиляцией, которая обеспечивает троекратную сменяемость воздуха в течение часа, что соответствует всем санитарным нормам. По мнению Игоря Бухарова, находиться в таких условиях даже безопаснее, чем в офисных помещениях или в небольших магазинах.

«Кроме того, у всех заведений общепита есть опыт прохождения сезонных обострений респираторных заболеваний. Осенью и весной мы тестируем персонал, измеряем температуру, следим, чтобы не болели родственники, чтобы сохранить коллектив. С этой точки зрения ничего не изменилось, добавится дезинфекция помещений, но мы к этому готовы. А учитывая снижение покупательной способности, мы не ожидаем большого количества посетителей», — отметил эксперт.