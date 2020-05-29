Санкт-Петербург, , 20:23 — REGNUM Несмотря на пандемию коронавируса, Ленобласть собирается закончить 2020 год, не снижая уровня запланированных доходов. Об этом сообщил первый заместитель председателя правительства региона, глава комитета финансов Роман Марков.

По словам Маркова, средства на противовирусные меры пошли из региональных резервных фондов, к тому же регион отказался от трат на массовые мероприятия. Корректировку бюджета 2020 года рассмотрят в областном ЗакСе в конце июня, но радикальных изменений не предвидится.

«В готовящемся документе в целом не предусмотрено снижение запланированных на 2020 год доходов. Бюджетных заимствований не предполагается», — сообщил Марков.

Если же доходы все-таки упадут «в результате негативных факторов, связанных с пандемией коронавируса», их планируют компенсировать ростом поступлений от экспортеров.

«Благодаря своевременно принятым мерам и направлению бюджетных ассигнований на наиболее уязвимые участки, бюджет остается сбалансированным», — заверил чиновник.

На меры по борьбе с коронавирусом в Ленобласти предусмотрели 1,9 млрд рублей.

Первый же квартал регион завершил ростом налоговых и неналоговых поступлений, в том числе за счет крупных региональных компаний: бюджет пополнился на 35,3 млрд рублей, израсходовано было 29,6 млрд рублей. Таким образом профицит составил 5,7 млрд рублей.

Налоговые и неналоговые поступления в первом квартале 2020 года выросли на 6,3% — или на 1,9 млрд рублей — в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, составив 32,8 млрд рублей. Значительная часть этой суммы сложилась из налогов на прибыль организаций, на доходы физических лиц, на имущество организаций и акцизов.

Рост поступлений налогов от организаций обеспечили «Сургутнефтегаз», Атомный энергопромышленный комплекс, «Газпром», Ленинградская атомная станция, Российские железные дороги, «Транснефть-Балтика» и Федеральная сетевая компания единой энергетической системы.

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