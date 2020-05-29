Москва, , 19:59 — REGNUM Доля убыточных организаций в России в I квартале 2020 года выросла на 1,5% в годовом выражении и составила 36,3%. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

По данным ведомства, сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций без учёта субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций и государственных учреждений составил 1 трлн 569,9 млрд рублей в действующих ценах.

За аналогичный период прошлого года сальдированный финансовый результат по сопоставимому кругу организаций составлял 3 трлн 782,3 млрд рублей.

В январе-марте 2020 года, согласно оценке Росстата, 33 тысячи организаций получили совокупную прибыль в размере 4 трлн 437 млрд рублей, тогда как 18,8 тысячи организаций понесли убыток на сумму 2 трлн 867,1 млрд рублей.