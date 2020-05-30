Афины , , 01:26 — REGNUM Видеоконференцию с работниками различных отраслей в условиях новой реальности, которую вызвала пандемия, провел 29 мая греческий премьер-министр Кирьакос Мицотакис. Об этом сообщает AMNA.

По данным правительственных источников, Мицотакис имел возможность из первых рук узнать о переживаниях работников различных отраслей и узнать, какой эффект имели меры, принятые правительством для защиты трудящихся.

Он подчеркнул, что основной целью правительства является сохранение рабочих мест, поддержание уровня доходов населения, поддержка безработных, а также повышение квалификации работников. С первого момента главной заботой Мицотакса было поддержать сам рабочий мир, уменьшить — насколько это возможно — число увольнений, поддержать доход неквалифицированных рабочих, сказал премьер.

«Я искренне верю, что у нас есть все возможности снизить влияние рецессии — это мы и пытаемся сделать, ‑ и в то же время выйти на динамичный рост к 2021 году», — заявил Мицотакис.