Симферополь, , 19:40 — REGNUM Глава Крыма Сергей Аксёнов анонсировал очередной этап ослабления ограничений с 15 июня. Так, объекты санаторно-курортного комплекса Республики Крым смогут принимать на отдых крымчан. Об этом он написал на странице в Facebook.

«Уже с 1 июня на территории Республики Крым будет разрешена подготовка к работе санаторно-курортного комплекса, который с 15 июня, в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, сможет принимать на отдых крымчан. Речь на данный момент идет только о внутреннем крымском туризме, а не о межрегиональном, который в полномочиях федеральных органов власти», — написал Аксёнов.

Также Аксёнов сообщил, что с 15 июня, планируется очередной этап послаблений. До этого времени будут по-прежнему закрыты спортивные залы, фитнес-клубы, бани, сауны, закрытые бассейны, отели, гостиницы. Прогулки и занятия спортом на свежем воздухе разрешены.

Читайте ранее в этом сюжете: В Крыму откроются рестораны и кафе на открытом воздухе

Читайте развитие сюжета: «Артек» может начать работу с 15 июня